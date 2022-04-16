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مصر
العليا للحج تحسم ضوابط وأعداد التأشيرات المخصصة لمصر الأسبوع الحالى
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ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 0.1% إلى 40 ألفا و449 دولار
الإحصاء: 5.2% من المشتغلين يعملون بدون أجر
الإحصاء: فرص العمل في الريف أكثر من الحضر.. والبطالة أقل
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سقوط أجزاء من عقار بحي جمرك الإسكندريه دون إصابات
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