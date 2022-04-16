الداخلية التشيكية: تراجع عدد اللاجئين الأوكرانيين الجدد

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الداخلية التشيكية، أن البلاد قدمت أكثر من 293 ألف تأشيرة خاصة للاجئين من أوكرانيا منذ بداية الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وذكر موقع إذاعة راديو براغ إنترناشونال، اليوم السبت، أن مراكز التسجيل أفادت بأن توافد اللاجئين قد تباطأ بشكل كبير حيث سجل مركز براغ 294 لاجئا أمس الجمعة، وهو أقل من نصف عدد اللاجئين الذي تم تسجيلهم في نفس اليوم قبل أسبوع.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق الأسبوع الجاري، إنه يبدو أن عدد اللاجئين قد استقر عند 300 ألف، وبدأ بعضهم العودة إلى مناطق أكثر أمانا في وطنهم.