الداخلية تضبط 51 قضية مخدرات خلال حملات على مدار 3 أيام

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 51 قضية مخدرات خلال حملات على مدار 3 أيام، بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافيتريات؛ لضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة.

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكل أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 51 قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 62 متهما وبحوزتهم (9 كيلو حشيش، و4 كيلو هيروين، 4 كيلو بانجو، كليو آيس "الشابو"، 21 ألف قرص مخدر ومنشط).

تم تنفيذ 30 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط (مبالغ مالية، 58 هاتفا محمولا، 10 سيارات،

3 دراجات نارية، 4 موازين، 9 قطع سلاح أبيض).