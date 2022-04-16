روسيا: قواتنا عثرت على وثائق بشأن البرنامج البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنّ وثائق وقعت في أيدي القوات الروسية، تسلط الضوء على جزء من البرنامج البيولوجي العسكري الذي كانت تنفذه وزارة الدفاع الأمريكية في أراضي أوكرانيا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، أن العملية العسكرية التي تنفذها القوات الروسية في أوكرانيا - وصفتها بـ«الخاصة» - أدت إلى اكتشاف تلك الوثائق التي تسلط الضوء جزئيا على البرنامج الذي تنفذه وزارة الدفاع الأمريكية في الأراضي الأوكرانية.

وأضافت: «الوثائق تكشف هذا البرنامج البيولجي والبحوث التي أجريت في إطاره لدراسة الأمراض الخطيرة بشكل خاص، والمكونات المحتملة للأسلحة البيولوجية، وكذلك الطرق المحتملة لانتشارها الوبائي».

وتابعت: «ما تم اكتشافه حتى الآن نتيجة للعمل الذي جرى تنفيذه يجعلنا نعتقد بأن جزءا كبيرا من المعلومات حول البرنامج المذكور للجيش الأمريكي لا يزال مخفيا عن المجتمع الدولي».

جدير بالذكر أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، تحدثت يوم 9 مارس الماضي، بجلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن جهود واشنطن لمنع بعض المواد في المعامل البيولوجية الأوكرانية من «الوقوع في أيدي القوات الروسية»، وفق القناة نفسها.