العراق: تعرضنا لضغوط لزيادة إنتاجنا النفطي خارج نطاق أوبك

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، إنّ العراق تعرض لضغوط لزيادة إنتاجه النفطي خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج.

وأضاف في تصريحات لقناة "الحدث"، أنّ أوبك ملتزمة بتوفير إمدادات النفط اللازمة لتعويض أي عجز للنفط الخام.

وكان وزير النفط العراقي قد كشف، أمس السبت، في مقابلة مع تلفزيون «الفرات» العراقي، أن وزارة النفط تعتزم التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأمريكية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية من البلاد، قبل الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة.

وقال إن وزارة النفط تجري حاليا دراسات وعمليات تحقق بشأن توفر النفط والغاز في الصحراء الغربية، قبل الدخول في مفاوضات مع شركتي أرامكو السعودية وشيفرون الأمريكية للاستثمار في هذا القطاع.