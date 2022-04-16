يعتبر 2022 عاما استثنائيا في تاريخ مصر، حيث يشهد مرور قرن على حصول مصر على حقها في الاستقلال، الذي جاء بموجب تصريح 28 فبراير 1922، وأعلنت بريطانيا من خلاله رفع حمايتها عن مصر، وفتح الطريق أمامها للتصرف كدولة مستقلة وذات سيادة.

كان لخطوة الاستقلال -ولو كان جزئيا- انعكاس هام وتغير ملموس على وضع مصر، فمن بعده أصدرت دستورها، وأنشأت "وزارة الخارجية"، وبدأت في إرسال بعثات دبلوماسية خاصة بها في مختلف بلاد العالم، والانضمام للمنظمات الدولية، وكان لذلك نتائج هامة تمثلت في مزيد من الوجود والتأثير المصري في "خريطة السياسية العالمية".

ودعّم هذا التأثير الدبلوماسي، وجود شخصيات متميزة، قادرة على التفاعل مع مجريات التغيرات العالمية والقضايا المحورية، التي كانت مصر غالبا في القلب منها، خاصة في الفترة التي تلت "ثورة يوليو"، حيث خاضت من بعدها عددا من المعارك دفاعا عن حريتها، وكان لجهود الدبلوماسية دور لا يقل عن القتال العسكري.

ومع الاحتفال بمئوية "الدبلوماسية المصرية"، تستعرض "الشروق" في حلقات مسلسلة مواقف من حياة أبرز الشخصيات الدبلوماسية في التاريخ الحديث، وذلك على مدى الثُلث الثاني من شهر رمضان المبارك.

وإلى الحلقة الخامسة..

تناولنا في الحلقة السابقة، شخصية الدكتور بطرس غالي، وذكرنا مواقف تعرض لها خلال أهم محطاته المهنية بتوليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وفي حلقة اليوم نكمل حديثا عن "غالي"، ونذكر موقفا هاما، تتخطى أهميته حياته المهنية إلى حياته بشكل عام.

كان "غالي" يشغل في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، منصب وزير الدولة للعلاقات الدولية، الذي كان بمثابة مستشارا للسياسة الخارجية، لذا كان قريبا من السادات في أغلب الوقت، إلا أن تخلفه عن ذلك في إحدى المرات، أنقذ حياته.

يقول "غالي" في كتابه "طريق مصر إلى القدس": "منذ أن اقتحمت القوات المصرية خط بارليف الإسرائيلي على جبهة سيناء، كان يقام استعراض عسكري كبير كل عام في 6 أكتوبر، وهو يوم الاحتفال بأروع أيام بطولتنا، ولقد كنت شديد الحساسية دائما إزاء مثل هذه الاستعراضات، وكنت أدبر لسفري للخارج في المناسبات من هذا القبيل".

وتابع: "بيد أن في تلك المرة (أكتوبر 81) كنت في القاهرة، وتعرضت لضغط شديد من أجل الحضور، وقيل لي إنه من غير المعتاد ألا يحضر وزير مثل تلك المناسبات، لكني كنت متعبا وأردت تمضية عطلة نهاية الأسبوع في الإسكندرية مع قرينتي (كانت تنتظره بالإسكندرية)، وكان الطقس لطيفا والبحر جميلاً".

وأكمل: "بمجرد أن أبلغت الفريق كمال حسن (رئيس الحكومة وقتها) بقرار السفر، عاتبني بطريقة تتسم بالمودة، مقلدا الرئيس السادات (يا بطرس يا بطرس)".

لم يأخذ "غالي" بنصيحة "حسن"، وسافر بالفعل إلى الإسكندرية، وفي أثناء تمشيته على الشاطئ، قابل سيدة مسنة أخبرته بوقوع حادث خطير أثناء العرض العسكري، ليرد "يا سيدتي، لا تستمعي للإذاعات الأجنبية، إنها متحاملة"، وبعد فترة قصيرة عاودت السيدة قولها مؤكدة كلامها ومصرة بشكل أكبر؛ ما دفع "غالي" إلى السفر فورا للقاهرة.

بعد وصول "غالي" إلى مقر وزارة الخارجية، وجد الفريق كمال حسن في انتظاره، وعانقه في صمت، ثم قال: "إنها خسارة لا تعوض، لقد كانت مؤامرة عظيمة"، وتمهل وأكمل حديثه "لقد أفلتّ، أنت محظوظ لأنك لم تحضر العرض العسكري، فهناك الكثير من القتلى والجرحى ممن كانوا في المنصة مع الرئيس. لقد عثرنا على قائمة تضم الأسماء التي كانت مستهدفة للاغتيال، وكنت أنت الاسم الأول فيها".

وغدا نلتقي في حلقة جديدة..

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