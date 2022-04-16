بوتين يوقع قانونا يشدد عقوبة التشبيه العلني لدور الاتحاد السوفيتي بدور ألمانيا النازية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونًا مكملًا لقانون الجرائم الإدارية لـ«تشديد العقوبة على التشبيه العلني لدور الاتحاد السوفيتي سابقًا بدور ألمانيا النازية».

وبموجب نص الوثيقة بهذا الخصوص التي تم نشرها على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية، يتم تحديد العقوبة في شكل غرامة إدارية للمواطنين العاديين تتراوح من ألف إلى ألفي روبل، أو اعتقال إداري لمدة تصل إلى 15 يوما، وللموظفين الإداريين من ألفين إلى أربعة آلاف روبل، أما بالنسبة للكيانات القانونية فمن 10 إلى 50 ألفا، وفق شبكة «روسيا اليوم».

وفي حال تكرار ارتكاب تلك الجريمة، يتم تحديد غرامة إدارية بمبلغ 2.5 ألف روبل إلى 5 آلاف روبل، أو اعتقال إداري لمدة تصل إلى 15 يوما للمواطنين.

أمّا المسؤولون أو الموظفون الإداريون ففي حال تكرارهم الجريمة فيعاقبون بغرامة إدارية تتراوح من 5 آلاف إلى 20 ألف روبل، أو إبعاد عن العمل لمدة من ستة أشهر إلى سنة واحدة، وبالنسبة للكيانات القانونية غرامة إدارية بمبلغ 50 ألفا إلى 100 ألف روبل، أو تعليق إداري لعملهم لمدة تصل إلى 90 يومًا.