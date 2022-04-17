 عمرو أديب: فيه حاجة غلط حصلت في مناخ مصر والعالم.. الصبح تلبس نص كم وبليل تنزل بجاكيت - بوابة الشروق
الأحد 17 أبريل 2022 12:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

عمرو أديب: فيه حاجة غلط حصلت في مناخ مصر والعالم.. الصبح تلبس نص كم وبليل تنزل بجاكيت

أسماء الدسوقي
نشر في: السبت 16 أبريل 2022 - 11:40 م | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2022 - 11:40 م
أبدى الإعلامي عمرو أديب، تعجبه من التقلبات الجوية السريعة بين الليل والنهار، قائلا: «محدش يحاول يقنعني إن الجو اللي إحنا فيه عادي».

وأضاف أديب، في برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه عبر فضائية «mbc مصر 2»، مساء اليوم السبت: «يا أهل الخير فيه حاجة حصلت غلط»، متسائلا: «معقولة درجة الحرارة الصبح تبقى 40 وبليل 14؟».

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك شيء خاطئ حدث في الطقس، متوجهًا المواطنين: «هل فيه حد لغاية دلوقتي مطلعش الشتوي؟».

وتابع: «إحنا لغاية دلوقتي مش عارفين نطلع الشتوي يا جماعة.. الصبح تلبس نص كم وبليل تنزل بجاكيت»، مبديًا تعجبه: «كان بيحصل فين في مصر ده! فيه حاجة حصلت في مناخ مصر والعالم».

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك