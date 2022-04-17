أبدى الإعلامي عمرو أديب، تعجبه من التقلبات الجوية السريعة بين الليل والنهار، قائلا: «محدش يحاول يقنعني إن الجو اللي إحنا فيه عادي».



وأضاف أديب، في برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه عبر فضائية «mbc مصر 2»، مساء اليوم السبت: «يا أهل الخير فيه حاجة حصلت غلط»، متسائلا: «معقولة درجة الحرارة الصبح تبقى 40 وبليل 14؟».



وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك شيء خاطئ حدث في الطقس، متوجهًا المواطنين: «هل فيه حد لغاية دلوقتي مطلعش الشتوي؟».



وتابع: «إحنا لغاية دلوقتي مش عارفين نطلع الشتوي يا جماعة.. الصبح تلبس نص كم وبليل تنزل بجاكيت»، مبديًا تعجبه: «كان بيحصل فين في مصر ده! فيه حاجة حصلت في مناخ مصر والعالم».