نشبت مواجهات بين شبان عرب داخل الخط الأخضر وعناصر الشرطة الإسرائيلية في مدينة الناصرة مساء اليوم السبت، خلال احتجاج على عدوان القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى فجر أمس الجمعة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 9 أشخاص، بينهم صحفية، خلال توجههم إلى مكان الوقفة الاحتجاجية، وجرى اقتيادهم للتحقيق.

وانتشرت قوات مُعززة من الشرطة في مكان الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الحراك النصراوي الفلسطيني ونشطاء مستقلون، بنية قمع المتظاهرين ومنع وصولهم إلى المكان.

وأدان مركز "إعلام" اعتقال الصحفية، نجاة حمودة، والتي كانت تقوم بتغطية الحدث، وجرى توقيفها لأسباب واهية، ما يؤكد المساعي إلى طمس الأحداث والتضليل الإعلامي؛ حسب ما ورد في بيان.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 7 شبان من عرب الداخل، بينهم 3 قاصرين، بعد الاعتداء عليهم في مدينة أم الفحم العربية، عقب وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان على الأقصى.

وتأتي الاحتجاجات بدعوة من لجان شعبية وحراكات في مناطق الـ48 للتظاهر دفاعًا عن المسجد الأقصى.

وكان أكثر من 150 شخصًا أصيبوا، فيما اعتقل أكثر من 400 شخص آخرين إثر اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى والمواجهات التي استمرت لساعات فجر أمس الجمعة.