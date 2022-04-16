سكان المحافظة: الأحوال المعيشية جيدة ‏وفى تحسن.. والجميع يشعر بالأمان الآن



التجار: السلع متوافرة والأسعار أقل من مثيلتها فى المحافظات ‏الأخرى



عادت ‏أسواق محافظة شمال سيناء، للعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة دون قيود بمواعيد إغلاق أو غيره مع انحسار الإرهاب، وسط ‏إقبال كبير من المواطنين على ‏جميع المواد سواء الغذائية أو الأدوات المنزلية، أو ‏الملابس، وغيرها، خصوصًا مع اقتراب حلول شهر رمضان.‏



«الشروق» تجولت فى شوارع ومناطق ومدن المحافظة، بعد تحقيق ‏القوات المسلحة نجاحات غير مسبوقة فى القضاء ‏على العناصر الإرهابية وتجفيف ‏منابع تمويل الإرهاب، واستمرت الجولة حتى منتصف الليل.

وأجمع الأهالى أن الوضع أصبح أكثر استقرارًا سواء على المستوى الأمنى أو ‏التجارى، وأن الوضع اختلف كثيرا ‏عن ذى قبل، مشددين على أنه كان لديهم ‏ثقة كبيرة فى رجال القوات المسلحة فى القضاء على العناصر الإرهابية.

وأكد الأهالى ‏أن هذه الثقة ‏كانت الدافع لهم أن يصبروا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لمصر، وأنه مع بداية العملية العسكرية الشاملة للقضاء على العناصر الإرهابية كان ‏الوضع صعبا بعض الشىء، لكن الوضع تغير ‏كثيرا فى الوقت الحالى، وجميع ‏المنتجات الغذائية متواجدة فى الأسواق.

وشدد الأهالى على تقديرهم للدور الوطنى الكبير للقوات المسلحة ‏والشرطة فى تحقيق الأمن والاستقرار ليس لسيناء وحدها ‏ولكن لكل بقعة من بقاع مصر.

وتشهد حالة البيع تحسنا ملحوظا ‏كمدن القناة وباقى المحافظات، ‏وأفضل بكثير عن الفترات السابقة، وسط حالة من التقدير للوضع والظروف التى ‏تمر بها البلاد.‏

والتقت «الشروق» بعدد من الاهالى بمعرض أهلا رمضان، وهو يشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة فى شهر ‏رمضان ‏من ‏بقوليات ‏وياميش ولحوم وغيرها بأسعار مخفضة، ومستمر طوال شهر ‏رمضان.‏

‏واكد الأهالى أن الأمان والاستقرار الذى تشهده مصر ليس وليد اللحظة، ولكن ‏بفضل الدور الذى تقوم به القوات المسلحة والشرطة ‏فى ‏ملاحقة العناصر الإجرامية ‏والتكفيرية التى لا تريد سوى الدمار والخراب، ولم ولن تنجح فى ذلك أبدا، مضيفين أن القيادة السياسية ‏تولى اهتماما كبيرا بالمواطن السيناوى، لذلك بدأت ‏خطوات فعلية نحو عملية التنمية فى سيناء.

وأشاروا ‏إلى أن جميع الشباب فى ‏شمال ‏سيناء شباب واعٍ محب لوطنه ومحب للجيش، مضيفين أن الأحوال المعيشية جيدة ‏وفى تحسن وجميع ‏السلع الغذائية ‏والخضراوات والفاكهة متوافرة وبأسعار مناسبة، ‏مثل مدن الوادى، بل العكس هناك عدد من الخضراوات والفاكهة ‏سعرها أقل ‏من ‏الكثير من المحافظات الأخرى، مشددين على أن الحياة عادت بالفعل إلى طبيعتها ‏وأصبح الجميع يشعر بالأمان.‏

وقال أحد أصحاب المحال التجارية بشارع 26 يوليو بمدينة العريش، إن الوضع ‏أصبح أكثر استقرارا بعودة الحياة إلى الأسواق، ‏ووجود حركة فى الانتقالات ‏داخل مدن المحافظة، فقد اختلف الأمر كثيرا عما قبله.

وأضاف أن المواطنين كانت ‏لديهم ثقة كبيرة فى ‏رجال القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على العناصر ‏الإرهابية، مؤكدا أن هذه الثقة كانت الدافع له ولجميع أبناء سيناء للصبر من ‏أجل ‏تحقيق الأمن والاستقرار لمصر بأكملها.‏

وذكر أحد العارضين بمعارض اهلا رمضان بمحافظة العريش، أنه مع بداية العملية العسكرية الشاملة للقضاء على العناصر الإرهابية ‏كان ‏الوضع صعبا بعض الشىء، خاصة فى ظروف المعيشة، لكن حاليا جميع المنتجات ‏الغذائية متوافرة فى الأسواق، وبأسعار ‏مناسبة للجميع، مشيرًا إلى عدم وجود ‏صعوبة فى دخول المواد الغذائية والسلع إلى المحافظة. ‏

وبينت إحدى العارضات للمواد الغذائية بمعرض أهلا رمضان، أن أسعار المعروضات تقل فى السعر عن مثيلتها فى المحافظات ‏الأخرى بنحو 10 إلى 30 جنيها فى المنتج الواحد، مؤكدة أن هناك رقابة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التجار، ‏للحفاظ على مستوى الأسعار.‏

وأكد سائقو سيارات الأجرة والميكروباص بميدان النصر بمدينة العريش، أن الحياة ‏طبيعية وحركة ركوب المواطنين عادت إلى ‏طبيعتها، وأن عودة العمل ل‏سيارات الأجرة التى تعمل بالغاز وكذلك البنزين والسولار من جديدة أتاحت إمكانية ‏توفير عائد ‏للإنفاق على الأسر مع عودة الدراسة.

وأوضحوا أن ‏الأوضاع تحسنت بصورة كبيرة جدا وأن عملية ضخ الوقود فى ‏محطات تزويد ‏السيارات بالوقود سواء الملاكى أو الأجرة مستمرة بشكل طبيعى، ولم يعد هناك ‏زحام على المحطات كما يروج ‏البعض‎‏.‏