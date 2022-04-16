سكان المحافظة: الأحوال المعيشية جيدة وفى تحسن.. والجميع يشعر بالأمان الآن
التجار: السلع متوافرة والأسعار أقل من مثيلتها فى المحافظات الأخرى
عادت أسواق محافظة شمال سيناء، للعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة دون قيود بمواعيد إغلاق أو غيره مع انحسار الإرهاب، وسط إقبال كبير من المواطنين على جميع المواد سواء الغذائية أو الأدوات المنزلية، أو الملابس، وغيرها، خصوصًا مع اقتراب حلول شهر رمضان.
«الشروق» تجولت فى شوارع ومناطق ومدن المحافظة، بعد تحقيق القوات المسلحة نجاحات غير مسبوقة فى القضاء على العناصر الإرهابية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، واستمرت الجولة حتى منتصف الليل.
وأجمع الأهالى أن الوضع أصبح أكثر استقرارًا سواء على المستوى الأمنى أو التجارى، وأن الوضع اختلف كثيرا عن ذى قبل، مشددين على أنه كان لديهم ثقة كبيرة فى رجال القوات المسلحة فى القضاء على العناصر الإرهابية.
وأكد الأهالى أن هذه الثقة كانت الدافع لهم أن يصبروا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لمصر، وأنه مع بداية العملية العسكرية الشاملة للقضاء على العناصر الإرهابية كان الوضع صعبا بعض الشىء، لكن الوضع تغير كثيرا فى الوقت الحالى، وجميع المنتجات الغذائية متواجدة فى الأسواق.
وشدد الأهالى على تقديرهم للدور الوطنى الكبير للقوات المسلحة والشرطة فى تحقيق الأمن والاستقرار ليس لسيناء وحدها ولكن لكل بقعة من بقاع مصر.
وتشهد حالة البيع تحسنا ملحوظا كمدن القناة وباقى المحافظات، وأفضل بكثير عن الفترات السابقة، وسط حالة من التقدير للوضع والظروف التى تمر بها البلاد.
والتقت «الشروق» بعدد من الاهالى بمعرض أهلا رمضان، وهو يشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة فى شهر رمضان من بقوليات وياميش ولحوم وغيرها بأسعار مخفضة، ومستمر طوال شهر رمضان.
واكد الأهالى أن الأمان والاستقرار الذى تشهده مصر ليس وليد اللحظة، ولكن بفضل الدور الذى تقوم به القوات المسلحة والشرطة فى ملاحقة العناصر الإجرامية والتكفيرية التى لا تريد سوى الدمار والخراب، ولم ولن تنجح فى ذلك أبدا، مضيفين أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمواطن السيناوى، لذلك بدأت خطوات فعلية نحو عملية التنمية فى سيناء.
وأشاروا إلى أن جميع الشباب فى شمال سيناء شباب واعٍ محب لوطنه ومحب للجيش، مضيفين أن الأحوال المعيشية جيدة وفى تحسن وجميع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة متوافرة وبأسعار مناسبة، مثل مدن الوادى، بل العكس هناك عدد من الخضراوات والفاكهة سعرها أقل من الكثير من المحافظات الأخرى، مشددين على أن الحياة عادت بالفعل إلى طبيعتها وأصبح الجميع يشعر بالأمان.
وقال أحد أصحاب المحال التجارية بشارع 26 يوليو بمدينة العريش، إن الوضع أصبح أكثر استقرارا بعودة الحياة إلى الأسواق، ووجود حركة فى الانتقالات داخل مدن المحافظة، فقد اختلف الأمر كثيرا عما قبله.
وأضاف أن المواطنين كانت لديهم ثقة كبيرة فى رجال القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على العناصر الإرهابية، مؤكدا أن هذه الثقة كانت الدافع له ولجميع أبناء سيناء للصبر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لمصر بأكملها.
وذكر أحد العارضين بمعارض اهلا رمضان بمحافظة العريش، أنه مع بداية العملية العسكرية الشاملة للقضاء على العناصر الإرهابية كان الوضع صعبا بعض الشىء، خاصة فى ظروف المعيشة، لكن حاليا جميع المنتجات الغذائية متوافرة فى الأسواق، وبأسعار مناسبة للجميع، مشيرًا إلى عدم وجود صعوبة فى دخول المواد الغذائية والسلع إلى المحافظة.
وبينت إحدى العارضات للمواد الغذائية بمعرض أهلا رمضان، أن أسعار المعروضات تقل فى السعر عن مثيلتها فى المحافظات الأخرى بنحو 10 إلى 30 جنيها فى المنتج الواحد، مؤكدة أن هناك رقابة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التجار، للحفاظ على مستوى الأسعار.
وأكد سائقو سيارات الأجرة والميكروباص بميدان النصر بمدينة العريش، أن الحياة طبيعية وحركة ركوب المواطنين عادت إلى طبيعتها، وأن عودة العمل لسيارات الأجرة التى تعمل بالغاز وكذلك البنزين والسولار من جديدة أتاحت إمكانية توفير عائد للإنفاق على الأسر مع عودة الدراسة.
وأوضحوا أن الأوضاع تحسنت بصورة كبيرة جدا وأن عملية ضخ الوقود فى محطات تزويد السيارات بالوقود سواء الملاكى أو الأجرة مستمرة بشكل طبيعى، ولم يعد هناك زحام على المحطات كما يروج البعض.