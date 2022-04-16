مستشار رئيس دونيتسك يكشف سبب بطء تحرير منطقة مصنع آزوف ستال في ماريوبول

كشف مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة يانج جاجين اليوم السبت، عن الأسباب الحقيقية لبطء تحرير منطقة مصنع آزوف ستال في مدينة ماريوبول.

وقال جاجين لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم: "هناك مدينة تحت الأرض في مصنع "آزوف ستال" في مدينة ماريوبول، حيث إن بعض مباني المصنع مصممة لضربات نووية، كل هذا يجعل من الصعب اقتحامه".

وأضاف جاجين قائلا: "آزوف ستال عبارة عن مبنى ضخم بناه الاتحاد السوفيتي، ويمكن مقارنة مساحته بأي مدينة أخرى، حيث يحوي على مركز اتصال خاص به وطرق وأبراج محصنة، وهذا يعني أن المنشأة نفسها شيدت في العهد السوفيتي مع مراعاة الاحتمالات الكافة، بما في ذلك القصف والحصار".

وأشار إلى أن آزوف ستال يتحصن داخله آلاف العسكريين مع ترسانة كاملة من الأسلحة وعدد كبير من الذخائر، لذلك تسير العملية ببطء شديد.

وتابع جاجين: "يجب أن نفهم أنه لا يمكننا المخاطرة بالقوى البشرية ، لذلك، تجري مواجهات بالمدفعية باستمرار وفي جميع الأحوال، ستتم هزيمة العدو".

واعتبارًا من يوم 25 مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.