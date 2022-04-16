أدانت الحكومة اليمنية الحملات التي تشنها مليشيا الحوثي لمنع المصلين من إقامة صلاة التراويح بمناطق سيطرتها، واصفة ذلك بأنه "انتهاك سافر" لحرية العبادة والمعتقد.

واستنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "الحملات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لمنع إقامة صلاة التراويح، وتحويل المساجد الى مقار لتعاطي القات والاستماع لمحاضرات سيدها، وآخرها اقتحام مجاميع مسلحة بقيادة المدعو محمد الدرويش جامع الإيمان في منطقة نقم بالعاصمة المختطفة ‎صنعاء".

ووصف هذه الممارسات بـ"الإجرامية"، مشيرا إلى أنها تعد "امتدادا لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية فرض أفكارها ومعتقداتها الطائفية الدخيلة المستوردة من إيران في المناطق الخاصعة لسيطرتها بالإكراه وقوة السلاح، واستهداف التنوع المذهبي، ونسف مبدأ التعايش بين أطياف المجتمع اليمني والتي سادت لقرون".

ودعا الأرياني، منظمة التعاون الإسلامي والعلماء والدعاة في اليمن والدول العربية والإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان إلى "إدانة اعتداءات مليشيا الحوثي على المساجد ومنع المصلين من أداء صلاة التراويح، وغيرها من الشعائر، في انتهاك سافر وغير مسبوق لحق العبادة وحرية الدين والمعتقد".