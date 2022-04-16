روسيا تضيف مزيدا من منتقديها إلى لائحة العملاء للخارج

أضافت روسيا، أمس الجمعة، مزيدا من الشخصيات المؤثرة، بينهم مؤثرون على موقع "يوتيوب" وصحفيون وعلماء سياسية ينتقدون الكرملين إلى لائحتها لـ"العملاء للخارج"، وسط موجة من القمع منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.

وأدرجت وزارة العدل الروسية، 9 أشخاص جدد على هذه اللائحة التي تضم حاليا أكثر من 140 شخصية وإعلاميا، ويخضع هؤلاء لقيود عدة وإجراءات قاسية وهم مهددون بعقوبات شديدة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبين الشخصيات الجديدة التي أضيفت إلى اللائحة، المؤثر على "يوتيوب" يوري دود، وهو صحفي اشتهر في جميع أنحاء روسيا بفضل مقابلاته وأفلامه الوثائقية التي تتناول مواضيع حساسة، مثل القمع الستاليني والتجاوزات الاستبدادية في روسيا.

وفي عام 2020، أجرى مقابلة مع المعارض أليكسي نافالني، المسجون الآن في روسيا، ومع زوجته يوليا، كما أضيف رسام الكاريكاتور سيرجي إلكين، المشهور برسومه التي تسخر من القوة الروسية، إلى قائمة "العملاء للخارج"، إضافة إلى عالمة السياسة الليبرالية المؤثرة إيكاترينا شولمان، التي قالت "بالطبع كنت أتوقع ذلك".

وبين الذين تمت إضافة أسمائهم رومان دوبروخوتوف، مبتكر الموقع الإعلامي الروسي "ذي إنسايدر"، والناشطة في مجال حقوق المثليين كارين شاينان، ودوبروخوتوف أكد في سبتمبر 2021 أنه غادر روسيا لتجنب ملاحقات قضائية.

ومن جهتها، قالت إيكاترينا شولمان في 12 أبريل الجاري، على موقع "يوتيوب"، إنها توجهت إلى ألمانيا بعد أن حصلت على منحة علمية في برلين، كما أكد رسام الكاريكاتير سيرجي إلكين في 13 أبريل الجاري، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه غادر روسيا.