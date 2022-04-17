أعداد الأسرة لمرضى كورونا بمستشفيات أمريكا تنخفض إلى 14977



بلغ إجمالي عدد أسرّة المستشفيات الأمريكية التي يشغلها المرضى الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد 14977 سريرا في 15 إبريل، مقارنة بـ 14990 في اليوم السابق له، وفقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.



ولم يتغير معدل دخول المستشفيات عند 0ر2%، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



ويشمل هذا العدد المرضى الذين تم نقلهم بسبب أعراض لا تتعلق بكوفيد- 19. كما تأثر معدل دخول المستشفيات أيضا بعدد الأسرة الجاهزة المتاحة، التي يتذبب عددها على حسب اليوم.



وسجلت ولاية ديلاوير أعلى نسبة مئوية من الأسرّة التي يشغلها مرضى كوفيد- 19 عند 4ر4 %، تليها واشنطن عند 1ر4 %.



وسجلت نيويورك أكبر عدد من الأسرّة التي يشغلها مرضى كوفيد- 19 عند 1579، تليها كاليفورنيا عند 1269.