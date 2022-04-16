موسيماني: طبيب الأهلي الأكثر دراية بموعد عودة بانون

رمى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي بالكرة في ملعب طبيب الفريق، بشأن تحديد عودة المدافع المغربي، بدر بانون، للمشاركة في التدريبات والمباريات.

قال موسيماني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الرجاء البيضاوي مساء السبت في دوري أبطال أفريقيا "طبيب الفريق هو الأكثر دراية بالحديث عن إصابة بانون".

أضاف "نفتقد بدر بانون، وكذلك نفتقد أكرم توفيق وعمار حمدي، لدينا قائمة طويلة من الإصابات، لكننا اعتدنا على الأمر".

أشار "الإصابات جزء من كرة القدم، وإذا فكرنا في الغيابات، الأمر سيؤثر على تركيزنا في الاستعداد لمواجهة الرجاء".

وابتعد المدافع المغربي عن الملاعب منذ بداية العام الجاري بسبب إصابته مرتين بفيروس كورونا، مما سبب له مضاعفات في عضلات القلب.

وبسببها، غاب اللاعب المغربي عن المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وكذلك مونديال الأندية الأخير في الإمارات.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء البيضاوي، في العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب السلام بالقاهرة، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.