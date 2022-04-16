أوكرانيا: روسيا تحشد 22 كتيبة تكتيكية باتجاه إيزيوم للمحافظة على مناطق سيطرته

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قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إنّ الجيش الروسي حشد 22 كتيبة تكتيكية باتجاه إيزيوم للحفاظ على المناطق التي سيطر عليها.

ونقلت وسائل إعلام عن الأركان قولها، اليوم السبت، إن مناطق دونيتسك وسلوبوزهنيسكي شرقي البلاد تعرضت لهجمات روسية مكثفة.

وذكرت أنّ الجيش الروسي في خاركيف يركز على إعادة تجميع قواته وتعزيزها، لافتة إلى استمرار قصف خاركيف بالمدفعية وحصارها بشكل جزئي متواصل.

في غضون ذلك، قالت القوات الجوية الأوكرانية، إنّ الجيش الروسي استهدف مدينة لفيف بمقاتلات سوخوي 35 صباح اليوم السبت.

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أنّها تمكنت من تدمير أربعة صواريخ كروز روسية باستخدام صواريخ مضادة للطائرات.