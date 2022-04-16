وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين جراء انفجار ناقلة نفط قرب هونج كونج



لقي شخص واحد حتفه وأصيب سبعة آخرون إثر انفجار ناقلة نفط قبالة ساحل هونج كونج، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.



ووقع الحادث حوالي الساعة الرابعة مساء (0800 بتوقيت جرينتش) على بعد نحو 300 كيلومتر من ساحل هونج كونج، حسبما ذكرت قناة "آر تي إتش كه" العامة، التي أضافت أن أربعة أشخاص تعرضوا لإصابات بالغة.



وتسبب الانفجار في اندلاع حريق أطفأه عمال الإنقاذ حسبما ذكرت وسائل إعلامية. وأوضحت السلطات المحلية أنه لم يتسن بعد معرفة سبب الانفجار.



ووقع الانفجار في ناقلة النفط، وهي السفينة "تشوانج يي" التي تم صنعها قبل 22 عاما والمسجلة في بنما، وهي في طريقها إلى تايوان، بحسب قاعدة بيانات "مارين ترافيك" الإلكترونية.



وأفادت تقارير بأن أفراد الطاقم المصابين من إندونيسيا وميانمار.