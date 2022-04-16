 سفير مصر لدى سول يستقبل عددًا من طلبة المدارس الثانوية الكورية - بوابة الشروق
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سفير مصر لدى سول يستقبل عددًا من طلبة المدارس الثانوية الكورية

أحمد علاء
نشر في: السبت 16 أبريل 2022 - 4:37 م | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2022 - 4:37 م

استقبل السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر لدى جمهورية كوريا، فى مقر السفارة بسول، عددًا من طلبة مدارس الثانوية الكورية الذين يجرون أبحاثًا دراسية عن مصر.

ورحب السفير المصري بالطلبة، مؤكدًا تقديره لأهمية دور الطلبة والأجيال المقبلة في توثيق العلاقات بين الدولتين، وتناقش معهم حول استفساراتهم المختلفة والتي تدور حول معرفة رؤية مصر لتطوير التعليم وأهم مجالات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية.

وانتهى اللقاء بتقديم شهادات بتعينهم سفراء فخريين لمصر بمدارسهم، ووعدوا بالبحث وتعلم المزيد عن مصر والترويج لها عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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