حماس تجري اتصالات خشية التصعيد مع الاحتلال في رمضان: نتابع وأيدينا على الزناد

قالت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، إنها تواصلت مع عدد من دول المنطقة، ومسؤول في الأمم المتحدة، خشية تصعيد الأوضاع في شهر رمضان، في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، في بيان للحركة، إن الحركة بعثت برسائل لكل الوسطاء والدول، مفادها بأنّ القدس المحتلة والمسجد الأقصى خط أحمر وأن أي استفزاز سيُقابل بالمواجهة.

وأضاف: «لا نسعى لحرب جديدة في غزة، والمقاومة تتابع كل التطورات، ويدها على الزناد، لأننا شعب واحد، وإذا انتهكت مقدساتنا، فإن شعبنا في كل مناطق تواجده سيقوم بواجب الدفاع عنها».

وأمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى أثناء تواجد المصلين، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين داخله واعتقال المئات.