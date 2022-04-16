برنامج الأغذية العالمي يطالب بتيسير وصوله إلى مناطق النزاع في أوكرانيا

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طالب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم السبت بالوصول إلى مناطق النزاع والمدن المحاصرة في أوكرانيا لمساعدة سكانها.

وقال برنامج الأغذية العالمي - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "إنه قدم مساعدة غذائية إلى مليون و400 ألف شخص في أوكرانيا، ويسعى إلى توصيل الغذاء إلى مليونين و300 ألف شخص خلال شهر أبريل الجاري، لكنه يحتاج إلى وصول آمن".

وفي نفس السياق، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرار أكثر من خمسة ملايين شخص من أوكرانيا منذ الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 4,796,245 مليون أوكراني فروا عبر الحدود فيما تفيد المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن قرابة 215 ألفا من مواطني دول ثالثة فروا أيضا إلى البلدان المجاورة.