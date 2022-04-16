سقط عامود إنارة على منزل ريفي أثناء خروج المصلين من المسجد عقب انتهاء صلاة التراويح بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، ونتج عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الحميلي دون إصابات بشرية.

وفوجئ عدد من أهالي القرية، بسقوط عامود الإنارة أثناء خروجهم من مسجد الحميلي بقرية زهرة عقب انتهاء صلاة التراويح مما اثار حالة من الخوف، وبخاصة في ظل وجود عدد من الأطفال كانوا يلعبون أثناء سقوط العامود.

وعلى الفور، تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة لحين رفع العامود من واجهة المنزل الذي سقط عليه، وتم غلق الشارع حفاظا على حياة المارة.

وقال سكان المنطقة، إن العامود انهار فجأة، وسقط على منزل غير مأهول بالسكان؛ بسبب تآكله من الأسفل وعدم وجود قاعدة أسمنتية تضمن ثباته على الأرض، مؤكدين أن العناية الألهية أنقذت عددًا من الأطفال الذين كانوا يلعبون بجوار عامود الإنارة أثناء سقوطه.

وطالب الأهالي، الوحدة المحلية بقرية البرجاية بفحص جميع أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية بالقرية وتغيير التالف والمتهالك منها، وعمل قواعد خرسانية جديدة لبعض الأعمدة التي تآكلت من الأسفل حتى لا تتكرر الواقعة مرة أخرى.

وفيما تجمع عدد كبير من الأهالي فور الحادثة، تم استدعاء فني الكهرباء لإعادة التيار بعد انقطاعه لمدة تجاوزت النصف ساعة، ونجحت الجهود في رفع العامود، وفحص أعمدة الإنارة المتهالكة.