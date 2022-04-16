تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من تحرير شخص عقب اختطافه وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه بأسيوط.

البداية بتلقي اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة أبوتيج بأسيوط، بورود بلاغ من شخص- مقيم بدائرة المركز- يفيد بخروج (نجله 13عاما) رفقة صديقيه "مبيض محارة، طالب" مقيمان بذات العنوان، مُستقلين دراجة نارية قيادة أحدهما للتوجه لترزي بدائرة المركز وأثناء عودتهم تجاه محل إقامتهم استقل معهم أحد الأشخاص، وطلب منهم توصيله لمسكنه الكائن بطريق زراعي فرعي على حدود إحدى القرى بدائرة المركز ولدى وصولهم فوجئوا بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما (بندقية خرطوش، وفرد محلي)، وباستيقافهم واصطحاب نجل الـمُبلغ والشخص الذي استقل الدراجة النارية معهما ولاذوا بالهرب.

وعقب ذلك ورد اتصال هاتفي لجار الـمُبلغ من هاتف نجل الـمُبلغ طلب خلاله الـمُتصل (مليون و500 ألف جنيه) نظير إطلاق سراح المجني عليه وبسؤال صديقي المجني عليه المذكوران أيدا ذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء وائل نصار مدير المباحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (أحد أصدقاء المجنى عليه، 3 عمال، مقيمين بدائرة المركز) وأمكن تحديد مكان تواجدهم والمجني عليه بغرفة مهجورة بأرض زراعية كائنة بإحدى القرى بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتحرير المجنى عليه دون حدوث ثمة إصابات، وعثر بحوزة المتهمين على (بندقية خرطوش، و2 فرد محلى، 13 طلقة مختلفة الأعيرة)، والدراجة النارية الخاصة بأحد المتهمين المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث اتفقوا فيما بينهم على اختطاف المجني عليه وطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحه لعلمهم كون عمه ميسور الحال فقام المتهم باستدراج المجني عليه لمدينة أبو تيج وأثناء العودة.

واستقل معهم المتهم الرابع بحجة توصيله لمسكنه وكان في انتظارهم بالطريق المشار إليه الثانى والثالث مُلثمان وبحوزتهما الأسلحة والدراجة النارية المضبوطين، وقاموا بتوثيق المجني عليه بالحبال وعصم عينيه بشال وتوجهوا به لمكان الضبط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.