ضمن الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، تحيي التونسية غالية بن علي وفرقتها حفلا في التاسعة والنصف مساء الإثنين 18 أبريل على مسرح النافورة.

ويتضمن الحفل باقة من المؤلفات الغنائية التراثية التي اشتهرت بأدائها، منها "يا مسافر وحدك، حانة الإقدار، بانوراما كوكب الشرق"، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة منها "هيمتني، مالي فتنت، قلبي يحدثني، ساكنة باوهامي، مولاي أنت" وغيرها.

وفي سياق متصل، يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفل لفرقة نور النبي للإنشاد الديني التي تقدم عدد من قصائد العشق الإلهي والمدائح النبوية التي تتغنى بصفات وأخلاق الرسول الكريم، منها "مولاي صلي وسلم، يا أكرم الخلق، إيه العمل يا أحمد، يا إمام الرسل، قمر، بادر لقد فاتتك الغنائم، تشوقت روحي، إني جعلتك في الفؤاد محدثي" وغيرها.