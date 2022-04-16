فوز المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ بالمركز التاسع عالميًا بمسابقة اللغة الإنجليزية

أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن فوز المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ في مسابقة العالمية للغة الإنجليزية "Word Mania"، وحصولها على المركز التاسع عالميًا بالمسابقة.

وأشاد بنتائج المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ خلال المسابقة، والتي حظيت بالمركز التاسع عالميًا للصف الأول، لافتًا إلى أن هذه المسابقة عالمية وتستهدف الطلاب في جميع أنحاء العالم بداية من الصف الأول الابتدائي، وحتى الثالث الإعدادي، وتجري المنافسة بين الفصول المتماثلة على مستوى العالم، وتعتمد على لعبة تكوين الكلمات باللغة الانجليزية، لذا تكون المسابقة سهلة وممتعة ومفيدة لتنمية الحصيلة اللغوية لدى الطلاب، ويتحقق الفوز بكم وكثرة عدد مشاركة فيها الطلاب ومدى تخطي المستويات.

وقال عقل في تصريح لـ"الشروق"، اليوم السبت، إن لدعم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، للتعليم بالمحافظة بشكل عام، وللمدارس اليابانية بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ بشكل خاص كان له أثر كبير في تنمية التعليم على أرض المحافظة.

وأشار إلى أن المحافظ أطلق مبادرة دعم المدارس المصرية اليابانية بتخفيض المصروفات بنسبة 50% منذ إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمدينة طور سيناء، و25% للمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ.

كما يحرص على الاهتمام بتوفير الدعم من كل الجهات ليحظى مواطنو جنوب سيناء بنوعية متميزة من التعليم قبل الجامعي.

ومن جانبها قالت رشا السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، إن المسابقة تهدف إلى إثراء الطلاب في المرحلة الابتدائية بكم لغوي في اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن المدرسة تعتمد المدرسة على أنشطة التوكاتسو لتنمي روح وعقل وجسد الطالب، وهذه الأنشطة ليست مجرد أنشطة يمارسها الطلاب لتحقيق هدف سلوكي فقط، ولكنها أنشطة تشكل شخصية وعقل الطفل ليصبح مواطنًا نافعًا لنفسه ولوطنه.

وتابعت: كما أن أنشطة التوكاتسو تهدف إلى تكوين طالب قادراً على حل المشكلات والتحديات في حياته الفردية، والجماعية، وفي علاقاته الإنسانية، وقادرًا على المناقشة لإيجاد الحلول، والسعي لتشكيل توافق الآراء ليتمكن من اتخاذ القرارات، كما تسعى لتعميق طريقة تفكير الطالب حول طريقة حياته الخاصة.