برلين: رصد 337 إشارة على جرائم حرب محتملة في أوكرانيا

أكدت وزارة الداخلية الألمانية "أنه تم رصد إشارات على وقوع جرائم حرب محتملة في أوكرانيا لدى الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم".

وجاء في رد الوزارة على استجواب من النائب البرلماني جونتر كرينجس المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"ـ على نسخة منه أن الهيئة تلقت 337 إشارة على مثل هذه الجرائم حتى منتصف أبريل الجاري.

يشار إلى أن صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية ذكرت أنباء عن ذلك في عددها الصادر اليوم الأحد.

وأضاف الرد "أن الإشارات المرتبطة بالهجوم الروسي على أوكرانيا صدرت مثلا من لاجئي حرب أوكرانيين أو عن طريق بلاغات من مواطنين ألمان".

ومن جانبه دعا السياسي الألماني جونتر كرينجس وزير العدل الألماني ماركو بوشمان ووزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بضرورة فعل المزيد كي يأمن أشخاص من أوكرانيا على أسرارهم للسلطات الألمانية.

وأضاف "أنه يتعين على وزيرة الداخلية أن توفر إمكانية أن تعمل الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم مستقبلا بمحققيها في أوكرانيا".