 شؤون الحرمين توزّع نسخ من الكتب العلمية الإرشادية على معتمري شهر رمضان - بوابة الشروق
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شؤون الحرمين توزّع نسخ من الكتب العلمية الإرشادية على معتمري شهر رمضان


نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 7:59 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 7:59 ص

وزعت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين ما يزيد عن 63 ألف نسخة من كتب المناسك، والكتب الإرشادية على قاصدي بيت الله الحرام، منذ بداية شهر رمضان المبارك، من خلال ثلاث نقاط توزيع في أروقة المسجد الحرام، والنقاط المشتركة مع الإدارات ذات العلاقة، ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".

وأوضحت الرئاسة أن أعمال التوزيع شملت الكتب العلمية والإرشادية بعدد من اللغات، والعناوين المتنوعة، ومن أهمها: كُتيب صفة العمرة، وكتاب الإبهاج في أحكام المعتمر والزائر والحاج، وكتاب التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة، وكتاب ما لا يسع المسلم جهله، مبينةً أن التوزيع يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.


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