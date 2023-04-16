رئيسة الحكومة التونسية تؤكد التزام الدولة المطلق بالنهوض بذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، التزام الدولة المطلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وفقا لمقاربة ترتكز على ضمان حقوق هذه الفئة من المجتمع وتوفير سبل النجاح، مشيدة بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والتي تمثّل الشّريك الرئيسي للدولة في التّعهد بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية من حيث الوقاية والرعاية والادماج.

جاء ذلك خلال زيارة رئيسة الحكومة اليوم /السبت/، إلى المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت ، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ومدير المركز السيد رضوان النغموشي .

وشاركت بودن بهذه المناسبة وجبة الإفطار مع عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتابعت عرضا موسيقيا لأطفال المركز .

وأطلعت بهذه المناسبة على معرض منتجات أطفال المركز، الذي أقيم ببهو الاستقبال، وتحدثت الى عدد من الأطفال حول ابداعاتهم الفنية مشجعة إياهم على مزيد البذل والعطاء، ، كما أوصت بضرورة توفير أفضل الظروف والامكانيات حتى يبدع كل طفل في مجاله.

يذكر أنّ المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يختصّ بتنفيذ برامج التربية المختصّة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الاندماج في المسار المدرسي العادي وبإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين وذلك في إطار تنفيذ سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الإعاقة.