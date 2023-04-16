وزير النقل: إعادة طريق شرم الشيخ – دهب للعمل يوم الثلاثاء المقبل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تتعرض للشائعات وتستهدف النيل منها، موضحا أنه يتم التعامل مع هذه الشائعات كما يتم التوضيح للمصريين لكل ما يجري على أرض الواقع.

عقب الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، على شائعات تعرض طريق شرم الشيخ/ دهب للتدمير الكلي نتيجة تعرضه للسيول، بأنه عند القيام بأي طريق يتم دراسة مكان السيول أولا، موضحا أن طريق شرم الشيخ – دهب يبلغ طوله 80 كيلو مترا.

وأشار وزير النقل، إلى أن الطريق تم ازدواجه ليصبح بعرض 2 حارة – اتجاه، مضيفا أنه تم الدفع فورا بفرق التعامل مع الكوارث من الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضح أن إجمالي ما تم صرفه حتى الآن من أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة بعدد من قطعات الطريق 203 ملايين جنيه، كاشفا عن أن الرئيس السيسي اطمئن اليوم قبل الفطار على حركة المرور على طريق شرم الشيخ – دهب بعد السيول، قائلا: «أبلغت الرئيس بالتحركات التي تمت لإعادة الطريق للعمل بكفاءة، وسيتم استعادة كفاءة الطريق بحد أقصى يوم الثلاثاء المقبل».

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، أمر اليوم بسرعة الانتهاء من أعمال طريق شرم الشيخ - دهب قبل العيد، مؤكدا أن حركة السياحة لم تتأثر بما حدث، وتم التعامل مع الوضع فورا ولا تأثير على حركة السياحة في شرم الشيخ.

ولفت وزير النقل، إلى أن الرئيس السيسي وجه بالبدء الفوري لحماية القطاعات التي لم تؤمن من طريق شرم الشيخ – دهب، موضحا أن الرئيس أجرى 3 اتصالات معه منذ بداية أزمة الطريق للتأكد من انتهاء الأعمال الجارية.

وقال وزير النقل: «أطمئن المصريين بشأن الانتهاء من جسور القطار السريع، ولا صحة لإزالة كوبري دائري العلمين، وسيتم تعلية الكوبري، كما سيتم إنزال الكمرات الخرسانية سابقة الصب لإعادة استخدامها مع الإبقاء على الأساسات والاعمدة لرفع الكوبري للمنسوب المطلوب، كما سيتم رفع الكمرات وصب البلاطة العلوية مرة أخرى».

وأوضح أن السكة الحديد قامت بزيادة 130 قطارا إضافيا من أجل الركاب في فترة الأعياد، كاشفا عن أن كل الخامات التي تم تجديد القطار الإسباني بها مصرية 100% ، وعلى أن يكون القطار جاهزا قبل عيد الفطر المبارك، قائلا: «حجز قطار التالجو درجة أولى وصلت النسبة لـ 100%».

