قال الخبير الأثري أحمد عامر، مفتش الآثار بوزارة السياحة والآثار والمتخصص في علم المصريات، إن المصريين القدماء قد برعوا في حفظ الأسماك وتجفيفها واستخراج البطارخ من بعض أنواعها، كما يُري ذلك في أحد رسوم مقبرة "نب_كاو_حر" بسقارة.

وأوضح، في بيان صحفي اليوم: "كان للسمك المجفف أهمية كبيرة في تموين المصريين، ويتألف منه الطعام الرئيسي للفقراء"، مشيرا إلى أن المؤرخ "هيرودوت" ذكر أن المصريين كانوا يرسلون الأسماك بعد صيدها إلى الأسواق، ويأكلون الأنواع المفضلة عندهم طازجة مثل قشر البياض والبلطي، أما الأنواع الأخري فكانوا يشقون بعضها من منتصفها ويملحونها ويعلقونها على حبال في الشمس، أو يتركونها في تيار الهواء الجاري لتجف تماما، وفي بعض الأحيان يشقون السمكة بالسكين شقًا طويلًا من الرأس إلى الذيل، بحيث يفصل الجانبين عن عظمة الظهر.

وأشار إلى أن الكثيرون يقنع بإخراج أمعاء السمكة ونزع قشورها وإزالة الرأس ونهاية الذنب وتميلحها وتركها في الشمس لتجف، لافتا إلى أن المؤرخ "هيرودوت" ذكر أن الأسماك المملحة كانت تُأكل بكثرة، وأغلب الظن أنه يعني بذلك "الملوحة" أو "الفسيخ" الذي كانوا يرون أن أكله مفيد في وقت معين من السنة، ولا يزال المصريون يأكلونه حتى الآن، وخاصة في عيد "شم النسيم".

وأضاف أن الأسماك تحنط وتحفظ في المقابر مع غيرها من أنواع الطعام والشراب، وقد تم العثور على أسماك كثيرة محنطة ومجففة من عصور مختلفة ليس من السهل تمييز أنواعها، وجدير بنا أن نعرف كيفية تحنيط هذه الأسماك، فقد وجد بعضها خاليًا من آثار القار الذي استعمل في التحنيط، وقد ظهرمن التحليل الكيميائي أنه تم نقعها في محلول من الماء المالح، ثم أحيطت بطبقة من الطين المحمل بمواد ملحية، تعلوها لفائف مُحكمة بمهارة، وبفضل جفاف الهواء وحماية الرمال الجافة، أمكن حفظ هذه المومياوات آلاف السنين، لدرجة أن بعضها لا يزال يحتوي على مواد حيوانية.

وتابع أنه تم العثور على تماثيل صغيرة لأسماك مصنوعة من البرونز، بعضها متوج بقرص الشمس وقرني البقرة "حتحور"، وبعضها الآخر على شكل سيدة يعلو رأسها سمكة تمثل الإلهة "حات_محيت" إلهة السمك، أما الأسماك المصنوعة من الأردواز فكانت تستعمل لصحن الكحل.