وزارة الرياضة: تنسيق رسمي مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية لمواجهة التجاوزات

علقت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، على تجاوزات جماهير فريق الأهلي خلال مباراة فاركو الأخيرة، ضد محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد فريق الزمالك.

وقامت جماهير الأهلي خلال مباراة فاركو، التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، بسب محمود شيكابالا لاعب الفريق الأبيض.

وقالت وزارة الرياضة في بيان رسمي: «فى ضوء البيان السابق إصداره من الوزارة، والخاص بوضع وكفالة كافة الضوابط الخاصة بضمان الحفاظ على استقرار وضبط منظومة كرة القدم المصرية، وحيث تسعى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لعودة الجماهير للمدرجات المصرية».

وأضاف البيان: «أخذاً بعين الاعتبار أن الجماهير دائماً ما كتنت وستظل حجر الزاوية أمام مختلف الانتصارات التى حققتها كرة القدم المصرية على مدار السنوات المتتالية، فإن الوزارة واضطلاعاً بدورها وحرصاً منها على استقرار تلك المنظومة وتهيئة الأجواء المناسبة والهادئة بما يساعد على النهوض بها على كافة المستويات سواء الأندية أو المنتخبات».

وأوضح البيان: «نود التأكيد على أنه تم التنسيق رسمياً مع كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لإعمال شئونهما نحو .. أولاً: اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه أية تجاوزات تصدر عن الأفراد أو المؤسسات، ثانياً: تنفيذ العقوبات المتدرجة والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة لمختلف مسارات منظومة كرة القدم المصرية، ثالثاً: التواصل المستمر مع جميع المعنيين للتوعية بشأن مخاطر الخروج على الأعراف والقوانين وعواقب ذلك حاضراً ومستقبلاً».

وأتم: «علماً بأن الوزارة تؤكد أنها حريصة على التواجد الجماهيري فى المدرجات المصرية خاصة فى ضوء الارتباطات القارية للأندية المصرية والمنتخبات ولما لذلك من أثر إيجابي كبير ولا يمكن تعويضه لمساندة ودعم ومؤازرة أنديتنا ومنتخباتنا للفوز بالمباريات وتحقيق الإنجازات التى تسعد جماهير كرة القدم المصرية».