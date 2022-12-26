تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني والجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

كما تُختتم اليوم منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي، وإقامة مباراة واحدة بالدور التمهيدي الأول بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

الشباب السعودي × القوة الجوية العراقي الساعة التاسعة مساء

الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام يونايتد × أرسنال الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نوتينجهام فورست × مانشستر يونايتد الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

جيرونا × إلتشي الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

خيتافي × برشلونة الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد × ألميريا الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا × إشبيلية الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

ليتشي × سامبدوريا الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

تورينو × ساليرنيتانا الساعة الثالثة عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ساسولو × يوفنتوس الساعة السادسة مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

روما × أودينيزي الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

فيردر بريمن × فرايبورج الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 3

يونين برلين × بوخوم الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3

فولسفبورج × باير ليفركوزن الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي

ليل × مونبلييه الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

كليرمون فوت × آنجيه الساعة الثالثة عصرا

أوكسير × نانت الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ستراسبورج × أجاكسيو الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 6

ستاد بريست × نيس الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 7

موناكو × لوريان الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء على قناة beIN Sports HD 2

مارسيليا × تروا الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 2