 مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالبحيرة - بوابة الشروق
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مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 9:32 م | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 9:36 م

لقي 2 مصرعهما وأصيب 10 أشخاص آخرين، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم جراء انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، بناطق دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة المركز؛ ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 10 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم والجثث لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


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