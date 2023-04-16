كنائس جنوب سيناء تحتفل بعيد القيامة المجيد بحضور السائحين

احتفلت كنائس جنوب سيناء مساء اليوم السبت، بـ"عيد القيامة المجيد" بمشاركة آباء الكهنة وخورس الشمامسة، وجموع غفيرة من أقباط جنوب سيناء والسائحين، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة، تمثلت في وضع حواجز أمنية بمحيط الكنائس والأديرة بمختلف المدن، والتأكد من هوية المترددين على الكنائس، وتمشيط محيطها بشكل دوري.

ففي كنيسة موسى النبي ومارمرقس الرسول بمدينة طور سيناء، ترأس القداس القس مينا سعد، راعي الكنيسة، وبدأ بترتيل الترانيم وصلوات التسبيحة استعدادًا لبدء صلوات قداس العيد بحضور القساوسة والكهنة، وتعالت الزغاريد وأصوات الأجراس داخل الكنيسة من قبل الحضور.

وشهدت كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، توافد المئات من الأقباط المدينة والسائحين المترددين عليها، وترأس القداس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، والقدسين، والقماوصة، وقاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس عيد القيامة المجيد، والتي من المقرر أن تستمر حتى الساعات الأولى من صباح غد الأحد.

جدير بالذكر أن مديرية أمن جنوب سيناء، كثفت من تواجد قوات الشرطة، وخبراء المفرقعات بمحيط كل كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الاحتفال بأعياد الربيع.