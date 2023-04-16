ترجمة فورية لخطب الجمعة بالمسجد النبوي إلى 10 لغات

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، عن إطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطب ودروس الحرمين الشريفين وخدمة الزوار بمختلف بلغاتهم.

وتعمل وكالة الرئاسة العامة للحرمين الشريفين للغات والترجمة على ترجمة خطب المسجد النبوي وترجمة محتوى إصدارات الوكالة المقروءة والمسموعة والمرئية.

بالإضافة لترجمة محتوى وسائل التواصل مع الزائرين في المسجد النبوي كاللوحات وعروض الشاشات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي.

وأيضا تفعيل ترجمة خطب المسجد النبوي في المصليات النسائية من خلال إدارة الترجمة النسائية التي تقدم خدمات متميزة في القسم النسائي تشمل تقديم عدة مبادرات من ضمنها صناعة محتوى إثرائي للزائرات مترجم إلى عدة لغات، بالإضافة إلى خدمات الترجمة في الأقسام النسائية.

وتتم ترجمة خطب المسجد النبوي إلى عشر لغات تصل لأكثر من 3 ملايين كلمة، واللغات هي: اللغة الإنجليزية والفرنسية والأردية والملاوية، والتركية والبنغالية والهوسا والصينية والروسية والفارسية، ويتم اختيارها بناءً على دراسة ميدانية للغات الأكثر شيوعاً لقاصدي المسجد النبوي.

وبلغت إحصائيات إدارة الترجمة أكثر من 1120 محتوى وأكثر من 1220 ملخصاً ومقتطفاً، بالإضافة إلى ترجمة 630 خطبة وترجمة 150 درساً بالمسجد النبوي، وتوزيع 4800 سماعة على المستفيدين.

بينما تبث مخرجات الإدارة على 10 قنوات عبر الإنترنت، و7 قنوات بث إذاعي, كما تعمل الوكالة من خلال إدارة اللغات على تقديم خدماتها للزوار وإرشادهم وتوجيههم بمختلف اللغات وتقديم الدعم لإداراتها في جانب الترجمة لخدمة القاصدين.