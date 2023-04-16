قاد النبي محمد -صل الله عليه وسلم- قبل نحو 15 قرنًا من الزمن، رسالة الإسلام من قلب شبه الجزيرة العربية، وبدأ بلاغه بالأقربين من أهله وأبناء قبيلته ومجتمعه، ثم كانت الهجرة إلى المدينة المنورة بمثابة توسع لرسالة الإسلام، وتأسيس دولته بمكونات فكرية وحضارية.



ومع تمدد الدولة الإسلامية، زاد التأثر والتفاعل مع الثقافات والحضارات الأخرى، ووثقت الكتابات والمراجع التاريخية الأحداث التي جرت في تلك الحقب، وتناولها المفكرون بالتحليل، ومن بينهم الكاتب أحمد أمين، خلال مجموعته المكونة من 3 أجزاء، تناولنا الأول والثاني وهما: "فجر الإسلام" و"ضحى الإسلام".



ونختتم مع العشر الأواخر من الشهر الكريم، بالجزء الثالث، والذي جاء بعنوان: "ظهر الإسلام".



الحلقة الخامسة..



تم الفتح العربي لبلاد الأندلس في العهد الأموي، على يد أحد قادة الأمويون في الشام يسمى بطارق بن زياد.



ومع بقاء الأندلس لفترة طويلة نسبيا تحت السلطة الأموية، إلا أن فصلا هاما من تاريخها قد بدأ بالعهد العباسي،أضحى الأندلُس بلدًا إسلاميا مُستقلا عن الخلافة العبَاسيَة، مع اقتناع العباسيين بأن انفصال النهائي عنها لم يشكل خطرًا حقيقيا مباشرًا على كيانها ، ولا يدعو ذلك بالضرورة للمواجهة المباشرة، بحسب كتاب تاريخ المسلمين في الأندلس للكاتب محمد سهيل.



لذا سلكت الأندلس مسلكا مستقلا وأسست لهوية حضارية وفكرية، وكان من أبرز ملامحها ما ذكره الكاتب والمفكر أحمد أمين بكتابه "ظهر الإسلام".



* النظافة

يقول أمين:"وعرفت للأندلسيين صفات خاصة، فمثلًا اشتهروا بالنظافة، حتى إن بعضهم ليفضل أن يكون نظيفًا في ملبسه ومأكله ولو بسيطًا، عن أن يأكل أكلًا فخمًا قذرًا، وقد اعتادوا أن يسيروا في الشوارع ورءوسهم عارية، حتى لقد ترى القاضي أو المفتي وهو عاري الرأس، ويندر أن يتعمم، واعتادوا أيضًا أن يلبسوا البياض عند الحداد.



* تفوق علمي

رأي ابن حزم: أن الأندلسيين لا يقلون عن المشرقيين في سائر العلوم، ما عدا علم الكلام، لقصر نفسهم في الجدل، وإلا في الحساب والهندسة. والضعف في علم الكلام لا يضيرهم؛ لأنه في المشرق ملأ العقول آراء لا طائل تحتها، وعلم الناس السفسطة، ولعل سبب انتشاره في المشرق دون الأندلس أن المشارقة من قديم ورثوا آراء قديمة عن زرادشت، ومَزدك وغيرهما، وعن فلاسفة الهند والصين والفرس، حتى وصل بهم الجدل إلى آراء غريبة. أما الأندلسيون فلم يكن لديهم هذا الميراث الثقيل، وأما قصورهم في الحساب والهندسة، فقلة استعداد في الغالب، كالذي نراه عند أرسطو، والجاحظ، وابن سينا، وأخيرًا السيوطي، فقد اعترف السيوطي بأنه لا يحسن حل المسائل الحسابية ولو كانت بسيطة.



* شعراء عظام

وأما الشُّقندي (من أدباء الأندلس) فله رسالة أخرى تعصب فيها للأندلسيين على طول الخط في كل علم وفن، فقال: «إن الإجماع حصل على فضل الأندلس، وقد نشأ فيهم من الفضلاء والأدباء والشعراء ما اشتهر في الآفاق إلى أن ذهبوا، وذهبت أخبارهم، ودرسوا ودرست آثارهم.



ويتختم أحمد أمين، بقوله:"على كل حال اشتهر أهل الأندلس بالعلم في كل ميدان، وكانوا يعجبون ببلادهم، ويفتخرون بها، كما اشتهروا بالجد في التحصيل، والرغبة في التفوق".



وغدا نلتقي في حلقة جديدة..