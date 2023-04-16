بنك التصدير والاستيراد الصيني يقدم قروضا بـ43 مليار دولار للصناعات التحويلية في الربع الأول



قال بنك التصدير والاستيراد الصيني إنه قدم قروضا بقيمة 300 مليار يوان (73ر43 مليار دولار أمريكي) للصناعات التحويلية في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاحد.

وبحلول نهاية مارس الماضي، بلغت القروض المستحقة للبنك لقطاع الصناعات التحويلية ما يقرب من 9ر1 تريليون يوان، تتضمن 62ر1 تريليون يوان من القروض متوسطة وطويلة الأجل.

وخلال الربع الأول، دعم البنك ترقية وتحويل الشركات الرئيسية، وعزز الدعم الائتماني لشركات التجارة الخارجية وشركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويعتبر بنك التصدير والاستيراد الصيني بنك تنفيذ سياسة تموله وتملكه الدولة ويدعم التجارة الخارجية للصين والاستثمار والتعاون الاقتصادي الدولي.