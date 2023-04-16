قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن «كل ما قيل في اختار شريكة الحياة، يقال مثله في اختيار الفتاة شريك حياتها من عدم الانبهار بالثروة أو الشكل أو وجاهة الأسرة».



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «CBC»، صباح الأحد: «والأمر هنا أكثر خطرًا وأشد خوفًا، أن أسباب الاضطرابات التي يخشى منها على استقرار الأسرة متجمعة هذه المرة في يد الزوج؛ الذي قد تغريه ثروته أو وسامته بالطلاق أو التعدد».



وأكمل: «ومما تجد الإشارة إليه في شأن اهتمام الإسلام بالأسرة، عدم إجبار الفتاة على التزوج بمن لا تحب أو لا تشعر بالميل إليه، وتحريم ذلك تحريمًا قاطعًا على أولياء أمور الفتيات»، منوهًا أن «هذا النوع المؤلم من الزواج كان موجودًا إلى عهد قريب، وكان يمثل حالة من حالات تغلب العادات والتقاليد على أحكام الشريعة».



واستطرد: «وإذا كان الإسلام لا يبيح للأسرة إجبار ابنتها على الزواج ممن لا تميل إليه، فكذلك لا يبيح للفتاة أن تختار شابًا غير كفء لها ولا لعائلتها ثم تفرضه عليهم باسم الشريعة وحرية الاختيار»، قائلًا إنها «عليها أن تعلم أنها عضو في أسرة وأن الحكم الشرعي هنا متساو».



وتوجه برسالة إلى الفتيات: «فكما منع الأسرة من أن تفرض عليك شابا لا تريدينه، فكذلك يمنعك من أن تفرضي على أسرتك شابًا ليلحق بهم المنقصة والقيل والقال، أو شابًا غير مؤتمن على مستقبلك الأسري ولا يراه إلا شهورًا وسنوات قلائل؛ تبدأ بعدها أسرتك في تحمل المشاق والآلام وتبعات التسرع والتهور في الاختيار، وعليكِ أن تكوني دائما على ذُكر من الحكمة التي تقول: من تزوج على عجل ندم على مهل».