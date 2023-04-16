 سامبدوريا يتعادل مع ليتشي في الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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سامبدوريا يتعادل مع ليتشي في الدوري الإيطالي

د ب أ
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 3:42 م | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 3:47 م

أضاع سامبدوريا نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل البقاء ببطولة الدوري الإيطالي بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع مضيفه ليتشي، اليوم الأحد، في المرحلة الـ30 للمسابقة.

وبقي سامبدوريا، الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة للمباراة الثالثة على التوالي، قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 16 نقطة، ليتأزم موقفه بشدة في محاولاته للنجاة من شبح الهبوط للدرجة الثانية، في ظل ابتعاده بفارق 10 نقاط خلف مراكز الأمان، قبل خوض مبارياته الثماني الأخيرة في مشواره بالمسابقة هذا الموسم.

في المقابل، ارتفع رصيد ليتشي، الذي أنهى سلسلة هزائمه، التي استمرت في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة، إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر.

وبادر أسان سيساي بالتسجيل لمصلحة ليتشي في الدقيقة 31، غير أن خيسي أحرز هدف التعادل لسامبدوريا في الدقيقة 75، ليحاول كلا الفريقين خطف النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى.


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