فيتيسه أرنهيم يقسو على نيميجن برباعية في الدوري الهولندي

حقق فينيسه أرنهيم انتصاره الأكبر في مسيرته ببطولة الدوري الهولندي لكرة القدم خلال الموسم الحالي، عقب فوزه الكبير 4 / 1 على مضيفه نيميجن، اليوم الأحد، في المرحلة الـ29 للمسابقة.

وافتتح السلوفاكي ماتوش بيرو التسجيل لمصلحة فيتيسه في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زميله البولندي كاسبر كوزلوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وجاء الهدف الثالث لفيتيسه عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز بارت فان روي، مدافع نيميجن، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68، لكن ديرك بروبر قلص الفارق بتسجيله هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

وقضى ريان فلامينجو على آمال نيميجن نهائيا في العودة للمباراة وإدراك التعادل على أقل تقدير، عقب إحرازه الهدف الرابع لمصلحة فيتيسه في الدقيقة 85.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد فيتيسه إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين توقف رصيد نيميجن عند 35 نقطة في المركز العاشر.