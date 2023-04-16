مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار جماعي بولاية ألاباما الأمريكية

أفادت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص ووقوع عدد من الإصابات في إطلاق نار في حفل عيد ميلاد في بلدة بولاية ألاباما الأمريكية مساء السبت.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، يعد إطلاق النار الجماعي هو الحادث الثاني والثلاثون خلال الشهر الجاري في الولايات المتحدة وتاسع عطلة أسبوعية وفقا لإحصاءات جمعها موقع أرشيف عنف السلاح.

وقال الأرشيف إن 13 شخصا قتلوا في عمليات قتل جماعي أمس السبت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الضحايا الأربعة في بلدة داديفيل في ألاباما.

وقال السرجينت جيريمي بوركيت بوكالة إنفاذ القانون في ألاباما في مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار وقع عند حوالي الساعة 10.34 بالتوقيت المحلي، مؤكدا مقتل أربعة أشخاص وأن الحادث كان مرتبطا بحفل لعيد الميلاد.

ولم يتأكد عدد المصابين، ومع ذلك، قال بوركيت إن هناك "العديد" من الإصابات.

ولم يتم تقديم معلومات عن المشتبه به، لكن بوركيت قال إنه تم فتح تحقيق في الحادث.