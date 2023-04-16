اتحاد الكرة: سندرس تقليل أعداد الجماهير حال تكرار التجاوزات في المباريات القادمة

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قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إنهم يدرسون تغيير لائحة العقوبات ضد الجماهير، حال التجاوز في المباريات القادمة بـ مسابقة الدوري الممتاز.

وقامت جماهير الأهلي خلال مباراة فاركو، التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، بسب محمود شيكابالا لاعب الفريق الأبيض.

وأضاف الكومي في تصريحات تليفزيونية: «الكرة المصرية بحاجة إلى عودة الجماهير، واللاعب ليس بحاجة لمقاعد خاوية في المدرجات، بل الجماهير هي بمثابة الروح للجسد».

وتابع: «كنا سعداء ببداية عودة الجماهير رويدا رويدا، والصورة الأخيرة التي رأيناها مباراة الأهلي الإفريقية (أمام الهلال) كانت رائعة بامتلاء استاد القاهرة

وواصل الكومي: «الأمن المصري قادر على تأمين أي فعالية بكل أريحية، ولكن البعض يريد أن يعيدنا للعب بدون جماهير وهذا لن يحدث».

وأوضح: «عامر حسين (عضو اتحاد الكرة) يعمل على دراسة العقوبات الممكنة والصورة النهائية، سواء فيما يخص الغرامات المالية أو تخفيض الأعداد المصرح بها للحضور الجماهير للنادي موضع العقوبة بنسبة 25%».

وأتم: «نرجو الحرص على عدم العودة إلى الوراء ومساعدتنا على استمرار الحضور الجماهيري، وعودة الصورة الحضارية المعروفة عن الجمهور المصري».