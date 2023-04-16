الهند تدرس شراء النفط الخام الروسي بما يقترب من سقف أسعار مجموعة السبع

تدرس الهند شراء النفط الخام الروسي، بما يقترب من سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع، أو ما يتجاوز ذلك، فيما تتعامل مع مخاطر خارجية، ترى أنها تمثل أكبر تهديد اقتصادي.

وقالت وزيرة المالية، نيرمالا سيترامان، في مقابلة أمس السبت في واشنطن، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الهند ستواصل استيراد النفط الروسي، بما يتجاوز سقف السعر وهو 60 دولارا للبرميل "نعم لأنه بخلاف ذلك، سأنتهي بدفع أكثر بكثير مما أستطيع أن أتحمله"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الوزيرة "لدينا عدد كبير من السكان وبالتالي يتعين أن ندرس الأسعار، التي ستكون في متناولنا".

ويؤكد هذا الموقف الحاجة الملحة للبلاد ، التي يبلغ تعداد سكانها 4ر1 مليار نسمة، للحد من التضخم وتحفيز النمو، وسط خفض مفاجئ في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك" والعقوبات الغربية لكبح جماح عائدات النفط الروسية، في أعقاب غزو أوكرانيا.

وبرزت الهند إلى جانب الصين كواحدة من أهم المشترين الرئيسيين للنفط الخام الروسي.