تموين الأقصر تحرر 104 محاضر في حملات تفتيشية على المحال والأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملات تفتيشية في الفترات الصباحية والمسائية بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري والمسطحات والصحة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة على مستوى المحافظة للتأكد من توفر كل السلع الأساسية والالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية.

وقالت المديرية، إن الحملات أسفرت عن تحرير إجمالي 104 محاضر ومخالفة تموينية، ففي مجال المخابز تم تحرير 60 مخالفة تموينية حيث تم تحرير 25 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و20 إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 تصرف المخابز في كمية قدرها طن ونصف دقيق بلدي مدعم، 2 عدم وجود ميزان، و6 مخالفات متنوعة ما بين عدم وجود سجل، وعدم وجود قائمة، وعدم نظافة.

وأضافت المديرية، أنه في مجال الأسواق تم تحرير إجمالي 44 محضرا تموينيا حيث تم تحرير 24 عدم إعلان عن أسعار السلع، 4 سلع منتهية الصلاحية عدد 31 كيلو لحوم مصنعة، و40 كيلو فسيخ، و35 كيلو دواجن مصنعة، و3 ذبح لحوم بلدية خارج المجازر الحكومية، و6 عدم حمل شهادة صحية.

واستطردت أن من ضمن المخالفات أيضًا في مجال الأسواق 4 غلق بدالين تموينين لكل مشروع جمعيتي بدون سند قانوني، 1 سلع بدون فواتير، 1 إدارة نشاط بدون ترخيص، مخالفة واحدة ضبط 70 لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء.