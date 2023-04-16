البابا تواضروس مهنئا الشعوب الإسلامية: تزامن الأعياد يزيد المحبة

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التحية والمحبة والتقدير والاعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكل المسؤولين في بلادنا العزيزة، مهنئا بلادنا والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر الذي يحل بعد أيام قليلة".

وقال البابا خلال عظة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "نشكر الله أن أعيادنا وأصوامنا وصلواتنا تتجاور، ونشعر جميعًا أننا في فترة روحية قوية بدايةً من الأصوام والصلوات المرفوعة وأيضًا الأعياد التي تتجاور"، لافتا إلى أن تزامن الأعياد بعضها مع بعض يزيد المحبة والعلاقات المصرية الجميلة التي نعيشها في كل مناسبة.

وتابع:" إننا نصلي من أجل كل أحد ومن أجل النزاعات والصراعات والحروب الموجودة في مواضع كثيرة، ونشكر الله على السلام الذي في بلادنا، ونصلي من أجل كل إنسان يحتاج إلى الصلاة إن كان في ضيقة أو مشكلة.

وأكمل:" أننا نصلي من أجل البلاد التي تعرضت لزلازل وأزمات وكوارث، ومن أجل الإنسانية كلها، داعيا الجميع للتحلي بالعين الإيجابية لكي نستطيع أن نعمل معًا ونبني مجتمعنا ووطننا ونفرح بعمل الله في بلادنا العزيزة.