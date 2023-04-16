وزارة المالية السويسرية: تلقينا مطلبين حكوميين بشأن التزامات مالية تتعلق بكريدي سويس جروب

تلقت وزارة المالية السويسرية مطلبين حكوميين بشأن الالتزامات المالية من مساهمين في الأسابيع القليلة الماضية، فيما يتعلق بمجموعة "كريدي سويس جروب إيه جي"، طبقا لما ذكرته محدثة، ردا على تساؤلات من وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وامتنعت المتحدثة عن تقديم المزيد من التفاصيل، فيما يتعلق بمحتوى المطالب، قائلة إن الوزارة ليست على علم بأي دعاوى قضائية أو إخطارات أو شكاوى قانونية أخرى، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكانت شركة "يو.بي.إس جروب إيه جي"، قد وافقت الشهر الماضي على شراء مجموعة "كريدي سويس"، في اتفاق تاريخي توسطت فيه الحكومة، مقابل 3 مليارات فرانك "3.25 مليار دولار".

وكان السعر أقل من نصف ما تستحقه مجموعة "كريدي سويس" في الإغلاق السابق للتداول، واشتمل الاتفاق على ضمانات حكومية واسعة وشروطا خاصة بالسيولة.