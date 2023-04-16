شهدت أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق»، مفاجآت كان أبرزها انهيار «رحاب – هبة مجدي» بعد صدمة خطف رضيعها «عز» من المنزل، واتهام زوجها «صابر المداح – حمادة هلال» أنه السبب في خطفه بعدما قرر مساعدة «أمينة – سلمى أبوضيف»، التي تعاني من سيطرة الجن عليها وموافقته على تواجدها داخل منزلهما، وتتأكد أن ابنها خطف على يد الجن، وتطلب من زوجها إبلاغ الشرطة، ولكنه يرفض إبلاغهم.

في الوقت نفسه يتأكد «حسن – خالد سرحان» من النوايا السيئة لزوجته «أحلام – رانيا فريد شوقي» ويقوم بنقل الأموال التي حصل عليها من «هايم – محمد رياض» من المنزل إلى مكان مجهول ويتفق مع «عبدالرازق – صبحي خليل» على إيجاد مكان كبير يصلح لأن يكون مكتب مقاولات، بعدها يذهب حسن إلى زوجته الأولى «منال – دنيا عبدالعزيز» والتي تخضع تحت سيطرة كاملة لـ أحلام بعدما قامت بعمل سحر لها بالطاعة العمياء ويخبرها أن تتجاهل كلام أحلام معها، بعدها تذهب منال لتخبر أحلام بما ذكره لها حسن، ويتفقان على العمل ضده دون معرفته.

ومن المفاجآت التي تشهدها الحلقة ذهاب «الشيخ صابر المداح – حمادة هلال» إلى منزل مجهول تتواجد فيه «أمينة – سلمى أبوضيف»، بصحبة خطيبها «جمال – محمد مهران» بعد هروبها من منزله وخطفها نجلها، وتكشف الحلقة تدبير صابر المداح بنفسه لعملية هروب أمينة وخطف ابنه ليكون في مكان آمن بعيدا عن زوجته رحاب والجن.

بعدها يظهر «الأمير – عبدالعزيز مخيون» لـ صابر المداح ويطلب منه من جديد التخلص من جنين أمينة وقتل ابنه عز، وهو الأمر الذي يرفضه صابر المداح، وتختفي «تاج – يسرا اللوزي» بشكل مفاجئ ويذهب صابر إلى الجاليري الذي تعمل فيه ويجده مغلق.

وتنتهي أحداث الحلقة بمفاجأة كبيرة بعد ظهور قرين صابر المداح داخل غرفة نومه وخلال حديث زوجته رحاب مع قرينه الذي يشبه عن طفلها المخطوف يدخل عليهما صابر، وهو الأمر الذي يصيب رحاب بالصدمة.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.