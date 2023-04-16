 الأمن العراقي يعتقل 4 من داعش في محافظة نينوي - بوابة الشروق
الأحد 16 أبريل 2023 5:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

الأمن العراقي يعتقل 4 من داعش في محافظة نينوي

بغداد - د ب أ
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 5:12 م | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 5:12 م

أفاد بيان عسكري عراقي، اليوم الأحد، أن قوات الأمن العراقية تمكنت من اعتقال 4 من عناصر داعش في مناطق متفرقة من محافظة نينوي.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عمليات متعددة في محافظة نينوى أسفرت عن اعتقال 4 من عصابات داعش الإرهابية".

وذكر البيان أن المعتقلين نفذوا ما يسمى بالغزوات وحملوا السلاح ضد القوات الأمنية في السنوات السابقة وأن أحد المعتقلين كان يتحرك في ثلاث محافظات هي ديالى وكركوك ونينوى، وكان يعد من القيادات الخطيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك