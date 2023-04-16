الأمن العراقي يعتقل 4 من داعش في محافظة نينوي

أفاد بيان عسكري عراقي، اليوم الأحد، أن قوات الأمن العراقية تمكنت من اعتقال 4 من عناصر داعش في مناطق متفرقة من محافظة نينوي.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عمليات متعددة في محافظة نينوى أسفرت عن اعتقال 4 من عصابات داعش الإرهابية".

وذكر البيان أن المعتقلين نفذوا ما يسمى بالغزوات وحملوا السلاح ضد القوات الأمنية في السنوات السابقة وأن أحد المعتقلين كان يتحرك في ثلاث محافظات هي ديالى وكركوك ونينوى، وكان يعد من القيادات الخطيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.