 رئيس جامعة الأقصر يشارك العاملين في الجامعة حفل الإفطار السنوي بالإدارة المركزية - بوابة الشروق
الأحد 16 أبريل 2023 8:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

رئيس جامعة الأقصر يشارك العاملين في الجامعة حفل الإفطار السنوي بالإدارة المركزية

محمد راشد
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 7:48 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 7:48 ص

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في حفل الإفطار الجماعي الذي أقيم بالإدارة المركزية للجامعة، في جو أسري رمضاني مبهج.

وحضر حفل الإفطار الجماعي، الأمين العام المساعد لجامعة الأقصر، ومديري الإدارات، والعمال، والعاملين بجامعة الأقصر.

وقدم رئيس جامعة الأقصر، التهنئة للحضور بمناسبة الشهر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليهم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة.

وأكد حسين أن الموظفين والعاملين بجامعة الأقصر، هم ركيزة أساسية في منظومة الجامعة، وأحد العوامل المهمة التي تساعد على تطوير وارتقاء الجامعة.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، أن الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك، هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين في الجامعة بمختلف كلياتها وقطاعاتها، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك