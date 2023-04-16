رئيس جامعة الأقصر يشارك العاملين في الجامعة حفل الإفطار السنوي بالإدارة المركزية

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شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في حفل الإفطار الجماعي الذي أقيم بالإدارة المركزية للجامعة، في جو أسري رمضاني مبهج.

وحضر حفل الإفطار الجماعي، الأمين العام المساعد لجامعة الأقصر، ومديري الإدارات، والعمال، والعاملين بجامعة الأقصر.

وقدم رئيس جامعة الأقصر، التهنئة للحضور بمناسبة الشهر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليهم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة.

وأكد حسين أن الموظفين والعاملين بجامعة الأقصر، هم ركيزة أساسية في منظومة الجامعة، وأحد العوامل المهمة التي تساعد على تطوير وارتقاء الجامعة.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، أن الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك، هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين في الجامعة بمختلف كلياتها وقطاعاتها، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين.