شرطة ولاية ألمانية تنفذ حملة تفتيش كبيرة بعد تعدد حوادث إطلاق النار

نفذت الشرطة في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، حملة تفتيش كبيرة بعد تعدد حوادث إطلاق نار على أشخاص في الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا.

وأعلن مكتب مكافحة الجريمة في الولاية اليوم الأحد، أن أكثر من 150 شرطيا نفذوا مساء أمس السبت نحو 200 عملية تفتيش لأشخاص وسيارات "في مواقع ذات صلة" في شتوتجارت (عاصمة الولاية) وفي مدن أخرى.

وقال رئيس المكتب اندرياس شتيجنر، في بيان: "نبذل قصارى الجهد من أجل منع تصعيد العنف في المنطقة"، وذكر أن أحد الرجال أبدى مقاومة أثناء التفتيش وأن الشرطة أمرت ثمانية أشخاص آخرين بمغادرة الأماكن التي يتواجدون فيها لكن حملة التفتيش لم تسفر عن القبض على أشخاص.

كانت فرقة العمليات النقالة اعتقلت شابا (20 عاما) في مدينة بلوخينجن أول أمس، وذكرت الشرطة والادعاء أن هذا الشاب مشتبه في ضلوعه في واقعة إطلاق نار على رجل (32 عاما) في حي تسوفنهاوزن بشتوتجارت. وتم إيداع الشاب الحبس الاحتياطي.

كان المجني عليه (32 عاما) تعرض لطلق ناري أمام مطعم الأمر الذي تسبب له في إصابات خطيرة.

وكان تم إطلاق النار في أول الشهر الجاري من داخل سيارة على صاحب مطعم الأمر الذي تسبب في وقوع إصابات له وأودعت السلطات الألمانية شابين في الثانية والعشرين في الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية.

وشهدت الولاية حالات أخرى مشابهة دون أن يتم التوصل إلى مشتبه بهم في هذه الحوادث، ومن بين هذه الحوادث إطلاق نار في مدينة بلوخينجن في الخامس والعشرين من فبراير الماضي على صاحب مطعم.

وتم إطلاق النار على شابة (21 عاما) في مدينة ايسلينجن من سيارة متحركة، وأسفر ذلك عن إصابة الشابة في ساقها.