مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص بسبب إطلاق نار بمسبح في المكسيك

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قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في إطلاق نار بمسبح في وسط المكسيك، وفقا لما قالته السلطات يوم السبت.

وذكرت السلطات في مدينة كورتازار بولاية جواناخواتو أن الضحايا هم طفل،7 أعوام، وثلاث نساء وثلاثة رجال. وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة.

وقال مشغل المنشأة إن الجناة ظهروا بعد ظهر يوم السبت وأطلقوا النار وأخذوا كاميرات المراقبة والشاشة المرتبطة بها قبل أن يفروا.

ولا تزال الدوافع وراء الجريمة غير واضحة حتى الآن.

يشار إلى أن ولاية جواناخواتو في وسط البلاد هي إحدى المناطق في المكسيك التي يتفشى بها العنف منذ سنوات.

ففي عام 2022، قتل 31 ألفا و 936 شخصا في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها حوالي 126 مليونا، وفقا للإحصاءات الرسمية.